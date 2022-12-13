جاريدو: بذلك كل جهدي مع الإسماعيلي.. وأتمنى مواصلة التدريب في مصر

شدد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للإسماعيلي أنه بذل قضارى جهده مع الفريق مشيرا إلى أنه يتمنى مواصلة التدريب في مصر.

وأنهى الإسماعيلي تعاقده مع جاريدو بعد خمس مباريات لعبها في الدوري المصري.

وقال جاريدو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "قدمت أقصى جهدي في كل مباراة ولكن التوفيق ليس بيدي وهذه هي كرة القدم".

وأضاف "جمهور الإسماعيلي مميز للغاية ودائما لديهم طموحات كبيرة مع كونه فريق بطولات واللاعبين يعرفون ذلك جيدا".

وتابع "الإسماعيلي لديه لاعبين جيدين للغاية ولكن ربما الأمر كان يحتاج لوقت أكثر لكي يتحقق الانسجام ويصلوا للمستوى المطلوب، أشعر بالضيق بسبب عدم قدرتي على تلبية مطلب الجماهير".

وواصل "كنت أعلم أن مباراة سيراميكا كليوباترا ستكون الأخيرة لي إذا لم أحقق نتيجة إيجابية، كان لدي قناعة بأن الإسماعيلي سيحقق نتائج جيدة والموسم سيتحسن، شعرت بالضيق عندما علمت بالإقالة ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم وهذا يحدث كثيرا في عملنا".

واستطرد "العلاقة بيني وبين حسني عبد ربه كانت جيدة للغاية وكنت أحترم أراءه الفنية كثيرا ولكن من الطبيعي ألا يكون الاتفاق 100% في كل شيء ومن المعتاد أن نتناقش في كل الأمور حتى نصل إلى الحل".

وأردف "مستوى الإسماعيلي سيتحسن مع الوقت، المراكز ربما من الأول حتى الثالث معروفين ولكن ما بعد ذلك المستويات تتباين وتتبدل المراكز سريعا".

وأتم "أحب مصر وكنت أرغب في العودة، عندما أتيحت الفرصة مجددا للتواجد مع الإسماعيلي لم أمانع التواجد مع ناد له تاريخ وأتمنى أن أواصل التدريب في مصر من جديد".

وكشف FilGoal.com الخميس الماضي استقرار مجلس الإدارة على فسخ التعاقد مع الإسباني، مع تولى أيمن الجمل مدير الكرة الحالي في الفريق، مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي في بيانه لإنهاء التعاقد الآتي:

"يؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي، تقديره وامتنانه على ما قدمه جاريدو خلال فترة تدريبه للفريق، إلا أن التوفيق لم يحالفه على مستوي النتائج في المباريات التي خاضها الفريق ببطولة الدوري المصري، وهو ما لا يُرضي طموحات النادي متمثلا في إدارته وجماهيره العريقة.

ويشير مجلس الإدارة إلى أن القرار جاء بعد 5 مباريات لم يتحقق الفوز في أي منهم، إذ تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، حيث خسر الفريق 13 نقطة في بداية مشواره المحلي ما يعني أنه كان من الضروري إعادة النظر في القيادة الفنية واستمرار المدير الفني الحالي من عدمه.

ويوضح مجلس الإدارة، أنه تقرر إسناد مهمة المدير الفني مؤقتا إلى أيمن الجمل، حيث يتولى القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، نحو الانتصارات".

وحصد الإسماعيلي نقطتين يحتل بهما المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري.

ولم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو والداخلية وحرس الحدود من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة.

وتعادل الإسماعيلي مرتين وُهزم في ثلاثة لقاءات.

وسيواجه الإسماعيلي منافسه فيوتشر يوم الإثنين المقبل في الإسماعيلية في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.