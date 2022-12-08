خبر في الجول – الإسماعيلي يستقر على رحيل جاريدو.. وبديل مؤقت

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي على فسخ التعاقد مع مدرب الفريق خوان كارلوس جاريدو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس الإدارة يرغب في فسخ التعاقد مع المدرب الإسباني بالتراضي في ظل اهتزاز نتائج الفريق وعدم تحقيق لأي فوز حتى الآن في الدوري بعد مرور خمس جولات.

ومن المتوقع أن يتولى مدير الكرة الحالي في الفريق أيمن الجمل، مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وحصد الإسماعيلي نقطتين يحتل بهما المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري.

ولم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو وأسوان وحرس الحدود من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة.

وتعادل الإسماعيلي مرتين وُهزم في ثلاثة لقاءات.

وسيواجه الإسماعيلي منافسه فيوتشر يوم الإثنين المقبل في الإسماعيلية في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.