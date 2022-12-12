لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب.. ما هي قصة عز الدين أوناحي نجم المغرب في كأس العالم
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 23:08
كتب : FilGoal
"لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب".. هكذا وصف لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا اللاعب عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب.
عز الدين أوناحي
النادي : أنجيه
وتألق أوناحي مع المغرب خلال كأس العالم 2022 في قطر وقاد أسود أطلس إلى نصف النهائي.
ما ألقى عليه الأضواء بعد ظهوره بمستوى مميز رفقة المغرب.
فما هي قصة عز الدين أوناحي؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.
video:1
نرشح لكم
فأل حسن.. سيزار راموس حكما لمباراة المغرب وفرنسا بعد صناعة التاريخ.. عرض قميص ستيفاني فرابار في متحف فيفا مؤتمر داليتش: كرواتيا السبب في إنجاز المغرب.. ولن أسأل اللاعبين عن الإرهاق هجوم كبير من الصحافة الإنجليزية على حكم مباراة فرنسا فاران: لا مجال للأخطأء أمام المغرب.. وصولهم لنصف النهائي لم يكن بالصدفة أثليتك: قبل يومين على مواجهة المغرب.. غياب ثنائي فرنسا عن التدريبات تقرير: عودة ثنائي المغرب أمام فرنسا.. وغياب وحيد مؤتمر تاليافيكو: الكل متحد لتحقيق الهدف.. وسنضع الخطة المناسبة للتعامل مع كرواتيا