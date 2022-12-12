لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب.. ما هي قصة عز الدين أوناحي نجم المغرب في كأس العالم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

"لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب".. هكذا وصف لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا اللاعب عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب.

وتألق أوناحي مع المغرب خلال كأس العالم 2022 في قطر وقاد أسود أطلس إلى نصف النهائي.

ما ألقى عليه الأضواء بعد ظهوره بمستوى مميز رفقة المغرب.

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فما هي قصة عز الدين أوناحي؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

كأس العالم المغرب عز الدين أوناحي
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