للمرة السابعة في تاريخ الأهلي.. كولر يكرر انطلاقة جوزيه وفايلر وموسماني في الدوري

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 22:52

كتب : عمرو عبد المنعم

مارسيل كولر مدرب الأهلي

كرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفضل انطلاقة للفريق في الدوري عبر التاريخ والتي تتحقق للمرة السابعة للقلعة الحمراء.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

ليكون بذلك حقق الانتصار في أول 6 جولات من المسابقة، وهو الأمر الذي يتحقق للمرة السابعة في تاريخ الأحمر في الدوري.

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الأهلي هذا الموسم فاز على كل من الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

وسجل الأهلي 15 هدفا وتلقى هدفين.

وقبل ما حققه الأهلي مع كولر تكرر ذلك الأمر 6 مرات سابقا يستعرضهم معكم FilGoal.com:

1- موسم 1999-2000

ووقتها فاز الأهلي في أول 6 جولات على كل من مزارع دينا والقناه والأولمينيوم والمنصورة والشرقية والاتحاد السكندري.

وسجل الأهلي 13 هدفا واستقبل هدف.

وكان مدرب الأهلي وقتها هو الألماني راينر تسوبيل.

2-موسم 2002-2003

وانتصر الأهلي على كل من حرس الحدود والمنصورة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وجولدي وغزل المحلة.

وسجل الأهلي 16 هدفا واستقبل 4 أهداف.

وذلك مع المدرب الهولندي جو بونفرير.

3-موسم 2004-2005

وكانوا ضحايا الأهلي في أول 6 جولات هم أسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد السكندري والمصري وبلدية المحلة.

وسجل الأهلي 12 هدفا وتلقى هدفين. وذلك مع البرتغالي مانويل جوزيه.

4-موسم 2005-2006

وفاز الأهلي مع جوزيه أيضا على كل من الكروم وأسمنت أسيوط وغزل المحلة وإنبي والألومينيوم وطلائع الجيش.

وسجل الأهلي 11 هدفا وتلقى هدفا.

5-موسم 2019-2020

وانتصر الأهلي على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك والجونة والمصري.

ووقتها كان مدرب الأهلي هو السويسري رينيه فايلر.

وسجل الأحمر 17 هدفا وتلقى هدف.

6-موسم 2021-2022

وفاز الأهلي على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة.

وذلك رفقة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأحمر.

وسجل الأهلي 18 هدفا وتلقى 6 أهداف.

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