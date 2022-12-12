مؤتمر زوران: لم يحتسب لنا ركلتي جزاء أمام الأهلي

يرى زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري أن فريقه استحق ركلتي جزاء أمام الأهلي بخلاف ما تم احتسابهما.

وخسر الاتحاد السكندري أمام الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال زوران في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان لنا ركلتي جزاء بخلاف ما تم احتسابهما أمام الأهلي".

وأضاف "محمود علاء كان يسجل كل ركلات الجزاء مع الزمالك واليوم أهدر معنا".

وأكمل "كان لنا 4 أو 5 فرص حقيقية ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها".

وأشار "لعبنا مباراة جيدة أمام فيوتشر وأيضا الأهلي ولكن التوفيق غاب عنا ولم نستطع تسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "محمود علاء واجه سوء حظ في التسديد ولم يقرر أي لاعب من سيسدد ركلة الجزاء الثانية أمام الأهلي لذلك تقدم أحمد عادل للتسديد وأهدر".