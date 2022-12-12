مدرب القطن لـ في الجول: منافسة الأهلي وصندوانز صعبة.. لكن لا أفضلية لأحد

أقر جابريال هامان المدير الفني لـ القطن الكاميروني أن قرعة الفريق في دوري أبطال إفريقيا ليست سهلة مشددا في الوقت ذاته أن حظوظ التأهل متكافئة.

ويقع القطن الكاميروني في المجموعة الثانية بجانب الأهلي والهلال وصنداونز.

وقال هامان في تصريحات لـ FilGoal.com: "القرعة ليست سهلة بكل تأكيد على الجميع، ولا يوجد فريق لديه أفضلية على الأخر".

وأضاف "سنحاول فعل كل شيء للظهور بشكل جيد، وتقديم أفضل ما لدينا في جميع المباريات".

وأتم "المجموعة بها فرق لديهم خبرات مثل الأهلي وصنداونز وهم من الأفضل داخل القارة ودائما مرشحون للتتويج باللقب وهناك الهلال أيضا وهو فريق جيد. نحن جاهزون لهذا التحدي".

ويستهل القطن مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الأهلي في القاهرة بين 10 و11 فبراير.

وتبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.