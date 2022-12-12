السادسة إجمالا والثانية أمام الأهلي.. محمود علاء يهدر ركلة جزاء مع الاتحاد

أهدر محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري ركلة جزاء أمام الأهلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لـ الدوري المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أحمد عادل على ياسر إبراهيم بعد العودة لتقنية الفيديو.

تقدم لها محمود علاء وسددها يسار محمد الشناوي الذي تصدى لها بنجاح.

ركلة الجزاء هي السادسة التي يهدرها محمود علاء في مسيرته مع الأندية.

والثانية أمام الأهلي بعد أن أهدر أمام علي لطفي في دربي القاهرة يوم 8 إبريل 2021.

وسجل محمود علاء 28 ضربة جزاء سابقة بنجاح خلال مسيرته مع الأندية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.

وانتصر الأهلي في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل ثم ثلاثة أهداف دون رد.