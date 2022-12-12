بعد عشرة أشهر.. ياسر إبراهيم يسجل مع الأهلي أمام الاتحاد
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 19:54
كتب : FilGoal
سجل ياسر إبراهيم ثاني أهداف الأهلي أمام الاتحاد السكندري مع الدقيقة 32 من الشوط الأول في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لـ الدوري المصري.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
واستغل ياسر عرضية من علي معلول ليودعها برأسه إلى الشباك.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.
الهدف هو الثامن لياسر إبراهيم مع الأهلي في 118 مباراة والأول منذ ثنائيته أمام الهلال السعودي في فبراير الماضي خلال كأس العالم للأندية.
وقدم علي معلول تمريرته الحاسمة الرابعة هذا الموسم خلال ست مباريات.
وإجمالا، رفع معلول رصيده من التمريرات الحاسمة مع الأهلي إلى 63 في 214 مباراة.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.
بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.
وانتصر الأهلي في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل ثم ثلاثة أهداف دون رد.