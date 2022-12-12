بعد عشرة أشهر.. ياسر إبراهيم يسجل مع الأهلي أمام الاتحاد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - ياسر إبراهيم

سجل ياسر إبراهيم ثاني أهداف الأهلي أمام الاتحاد السكندري مع الدقيقة 32 من الشوط الأول في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لـ الدوري المصري.

واستغل ياسر عرضية من علي معلول ليودعها برأسه إلى الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.

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الهدف هو الثامن لياسر إبراهيم مع الأهلي في 118 مباراة والأول منذ ثنائيته أمام الهلال السعودي في فبراير الماضي خلال كأس العالم للأندية.

وقدم علي معلول تمريرته الحاسمة الرابعة هذا الموسم خلال ست مباريات.

وإجمالا، رفع معلول رصيده من التمريرات الحاسمة مع الأهلي إلى 63 في 214 مباراة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.

وانتصر الأهلي في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل ثم ثلاثة أهداف دون رد.

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