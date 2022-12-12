مصدر من المصري لـ في الجول: اتجاه لتعيين حسام حسن مدربا للفريق

يتجه المصري لإعادة حسام حسن ليكون مديرا فنيا للمصري خلال الفترة المقبلة.

وكان المصري قد أعلن رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق قبل أن يتولى طارق سليمان خلفا له بشكل مؤقت.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "الاتجاه داخل النادي حاليا لتعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق وهو الأقرب".

وتابع "حسام حسن سيكون هو المدير الفني القادم للمصري إذا استقرت الإدارة على تعيين مدرب مصري وأزمة الدولار هي ما وقفت في وجه التعاقد مع مدرب أجنبي لأن الإدارة كانت ترغب في التعاقد مع مدرب أجنبي كبير".

الفريق كان قد بدأ الموسم تحت قيادة إيهاب جلال ولكنه رحل بعد 6 جولات وتولى طارق سليمان المهمة خلفا له بشكل مؤقت.

وقاد سليمان الفريق في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر الأخرى.

في حال التعاقد مع حسام حسن ستكون تلك هي ولايته الخامسة مع المصري بعد أن تولى تدريب الفريق 4 مرات سابقة.

حسام حسن كان قد أنهى الموسم الماضي مدربا للمصري قبل أن يرحل عقب نهاية عقده مع الفريق ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الوقت.

وقاد صاحب الـ 56 عاما المصري خلال ولايته الأخيرة في 15 مباراة وخلالهم قاد الفريق لتحقيق الفوز في 6 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل في 6.

ويحتل المصري حاليا المركز الـ 15 في جدول الترتيب بعد مرور 6 جولات وبرصيد 6 نقاط.