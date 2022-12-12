هجوم كبير من الصحافة الإنجليزية على حكم مباراة فرنسا

هاجمت الصحافة الإنجليزية حكم مباراة الأسود الثلاثة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وودع منتخب إنجلترا كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد.

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