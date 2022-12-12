هجوم كبير من الصحافة الإنجليزية على حكم مباراة فرنسا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

هاجمت الصحافة الإنجليزية حكم مباراة الأسود الثلاثة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وودع منتخب إنجلترا كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد.

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إنجلترا فرنسا قطر 2022 كأس العالم
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