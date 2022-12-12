الهلال لـ في الجول: سنخوض مباريات إفريقيا في ملعبنا.. وهذا موقفنا من استضافة المريخ

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 18:23

كتب : محمد عبد العظيم

فريق الهلال قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كشف هيثم السوباط المتحدث الإعلامي لنادي الهلال السوداني عن الملعب الذي سيحتضن مباريات فريقه في دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المريخ رفقة الأهلي وصنداونز والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية للبطولة.

وقال السوباط لـFilGoal.com: "الهلال سيلعب مبارياته في ملعبه بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشاكل خاصة أن كاف اعتمد الملعب منذ الموسم الماضي ولعبنا عليه الأدوار التمهيدية في الموسم الحالي".

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وأضاف "حتى الآن لم يطلب المريخ اللعب في ملعبنا، القرعة كانت اليوم ولذلك لم يتحدثوا معنا حتى الآن وقرار الموافقة أو رفض استقبال المريخ يعود لمجلس الإدارة والمباريات لا تزال في فبراير وهذا الحديث سابق لأوانه".

وواصل "القرعة قوية ومجموعتنا هي مجموعة الكبار والأقوى في البطولة".

وأتم تصريحاته "هدفنا التأهل من المجموعة ولدينا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين وبشكل شخصي أتوقع تأهل الهلال إلى الأدوار المتقدمة في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب".

ويقع نادي المريخ في المجموعة الرابعة مع الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

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