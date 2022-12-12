مدرب الهلال لـ في الجول: سنواجه 3 فرق صعبة.. بينهم الأهلي أفضل فريق إفريقي

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 17:56

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد عبد القادر الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا

شدد فلوران إبينجي مدرب الهلال السوداني على صعوبة قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أوقعته بجانب الأهلي المصري.

وأسفرت القرعة عن تواجد الهلال في المجموعة الثانية رفقة فرق الأهلي، وماميلودي صنداونز، والقطن.

وعلق إبينجي لـ FilGoal.com بخصوص القرعة، قائلا: "تواجدنا في هذه البطولة أمر جيد للغاية لأنه يعني أننا ضمن الأفضل على مستوى إفريقيا وبالتالي من الطبيعي أن تكون معقدة".

وأضاف "سنلعب أمام 3 فرق صعبة للغاية، الأهلي ببساطة أفضل فريق في إفريقيا بعدد كبير من الألقاب، بينما صنداونز أحد أقوى الفرق في السنوات الأخيرة، أما القطن فهناك صعوبة للعب ضده على ملعبه".

وتابع "3 خصوم من مناطق مختلفة في إفريقيا، وهو ما يعني التعامل مع 3 أنواع مختلفة من كرة القدم".

وواصل "علينا تقديم أفضل ما لدينا وأن نكون في أفضل مستوياتنا خلال هذه المواجهات لنتواجد ضمن آخر 8 فرق في البطولة".

وأتم "من الصعب توقع من سيتأهل من المجموعة، بسبب صعوبة المنافسين ولكن ما يجب أن أقوم به هو إعداد فريقي بشكل جيد لتحقيق التأهل، والشيء المؤكد أن اللعب ضد الأفضل سيكون مثيرا للاهتمام".

ويواجه الهلال نظيره الأهلي ذهابا في السودان بين 17 أو 18 فبراير المقبل.

وستكون مباراة الإياب بين 31 مارس والأول من أبريل في مصر.

وتبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

الهلال السوداني فلوران إبينجي الأهلي
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