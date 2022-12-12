مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف ثنائي المريخ السوداني بسبب سوء السلوك

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إيقاف اثنين من لاعبي المريخ السوداني بسبب أعمال الشغب.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "لجنة الانضباط قررت إيقاف بخيت خميس لاعب المريخ السوداني لمدة 4 مباريات أحمد بيتر حارس مرمى لفريق لمدة مباراتين بسبب سوء السلوك وإثارة الشغب عقب مباراة أهلي طرابلس في دور الـ 32 وتم إخطار المريخ اليوم بالقرار".

وكانت قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة فرق الترجي، وشباب بلوزداد، والمريخ.

القرعة أسفرت عن بداية الزمالك مبارياته بمواجهة شباب بلوزداد في مصر، قبل أن يلاقي المريخ في السودان.

إيقاف الثنائي سيعني غيابه عن مواجهة الزمالك الأولى في دور المجموعات بينما سيتواجد في المباراة الثانية بشكل طبيعي.

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الزمالك في المجموعة كالتالي:

الزمالك ضد شباب بلوزداد - 10-11 فبراير

المريخ ضد الزمالك - 17-18 فبراير

الترجي ضد الزمالك - 24-25 فبراير

الزمالك ضد الترجي - 7 مارس

شباب بلوزداد ضد الزمالك - 17-18 مارس

الزمالك ضد المريخ - 31 مارس - 1 أبريل