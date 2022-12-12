تين هاج: يمكننا أن نضع راشفورد في مقارنة مع مبابي

يرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبه ماركوس راشفورد يستحق المقارنة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "منذ اللحظة الأولى، أدركت أنه يمتلك إمكانيات هائلة. عندما يتمركز خلف خطوط دفاع المنافسين، لا يوجد لاعب في العالم يكون أفضل منه".

وواصل "يمكننا وضعه ومبابي في مقارنة، لأنه عندما يشارك ماركوس في مركز الجناح، يكون رائعا".

يريد تين هاج أن يتعافى راشفورد البالغ من العمر 25 عامًا سريعا من شعور الحزن الذي يسيطر عليه بسبب توديع إنجلترا لكأس العالم من ربع النهائي.

وكشف "من أول الأشياء التي قلتها له هو أن يتدرب ويبتسم. ماركوس من اللاعبين الذين يأتون إلى كارينجتون بابتسامة ويغادرون بابتسامة كل يوم".

وأردف "منذ اللحظة الأولى، كان العمل معه ممتعًا حقًا. أدركت موهبته وقدراته من اليوم الأول".

واستمر "هدفه بالرأس ضد وست هام يونايتد، لا أعتقد أنه يسجل كثيرا بتلك الطريقة، لكنه يتدرب على الأمر، ومن ناحيتي جعلته يعمل أكثر مع مدربينا المختصين في تلك النقطة تحديدًا".

وأكمل مدرب أياكس السابق "لذلك أقول للجميع بكل ثقة إنه من الصعب حقًا إيقافه".

وحول إمكانية استمرار راشفورد مع الشياطين الحمر "يجب أن يتخذ ماركوس قراره بشأن التجديد مع يونايتد".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو أن نظهر له أن يونايتد هو أفضل ناد يمكن أن يتواجد فيه، وهذا له علاقة بثقافة النادي وكذلك الطريقة التي نعمل بها ونلعب ونتدرب بها".

وتابع الهولندي "إذا كان الأمر يخص الأمور المالية، إذن الأمر متروك له لاتخاذ القرار، لكنه سيظل معنا لمدة عام ونصف على الأقل".

video:1