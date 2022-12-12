على غرار إسبانيا.. اتحاد الكرة يدرس تغيير نظام كأس السوبر المصري

كشف اتحاد الكرة المصري لكرة القدم أنه يدرس حاليا تغيير نظام كأس السوبر المصري بالاتفاق مع رابطة الأندية .

جاء ذلك وفقا لبيان تم إرساله للصحفيين، حيث سيضم كأس السوبر 4 فرق بدلا من فريقين.

هؤلاء الفرق الأربعة يتضمنون بطل الدوري وبطل الكأس، فيما سيتم تحديد معيار اختيار الفريقين الإضافيين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك على غرار كأس السوبر الإسباني، الذي تحول لذلك النظام الجديد في 2019.

وإذا تقرر ذلك الأمر رسميا، سينكسر التقليد المصري المعتاد، بإقامة البطولة من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس منذ عام 2000.

يذكر أن آخر نسخة أقيمت بالنظام القديم حتى الآن جمعت بين الأهلي والزمالك في الإمارات العربية المتحدة.

وانتهت هذه المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد.