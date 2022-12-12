الكونفدرالية الإفريقية – ترتيب مباريات بيراميدز وفيوتشر

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 15:57

كتب : FilGoal

فخري لاكاي و جوسيف نجويم فيوتشر × بيراميدز

يبدأ بيراميدز مباريات في الكونفدرالية أمام الجيش الملكي في مصر، فيما يبدأ فيوتشر بمواجهة أسكو كارا في توجو.

أسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع فريقي بيراميدز وفيوتشر المصريين بنفس المجموعة في المجموعة الثالثة.

وسيكون بيراميدز وفيوتشر رفقة فريقا الجيش الملكي المغربي، وأسكو كارا التوجولي.

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بيراميدز سيبدأ مشواره بمواجهة الجيش الملكي في مصر، وينهيه بمواجهة فيوتشر.

على الجهة الأخرى، يبدأ فيوتشر مشواره بمواجهة أسكو كارا في توجو، وسيكون الختام ضد بيراميدز في مصر.

تبدأ مرحلة المجموعات يوم 12 فبراير المقبل، على أن تنتهي يوم 2 أبريل.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي:

بيراميدز ضد الجيش الملكي - 12 فبراير

فيوتشر ضد بيراميدز - 19 فبراير

بيراميدز ضد كارا – 26 فبراير

كارا ضد بيراميدز – 7-8 مارس

الجيش الملكي ضد بيراميدز – 19 مارس

بيراميدز ضد فيوتشر – 2 أبريل

_ _ _

وجاء ترتيب مباريات فيوتشر كالتالي:

كارا ضد فيوتشر

فيوتشر ضد بيراميدز

الجيش الملكي ضد فيوتشر

فيوتشر ضد الجيش الملكي

فيوتشر ضد كارا

بيراميدز ضد فيوتشر

الكونفدرالية الإفريقية بيراميدز فيوتشر
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