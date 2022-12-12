دوري أبطال إفريقيا - ترتيب مباريات الأهلي.. بداية ونهاية في مصر

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 15:39

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - قرعة الأهلي

يبدأ الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023 من مصر، وكذلك ينهيها في استاد الأهلي WE السلام.

وقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة فرق ماميلودي صنداونز، والهلال، والقطن.

القرعة أسفرت عن بداية الأهلي مبارياته بمواجهة القطن في مصر، قبل أن يلاقي الهلال في السودان بالجولة الثانية.

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وسيكون ختام مباريات الأهلي في المجموعة أمام الهلال في مصر.

تبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في المجموعة كالتالي:

الأهلي ضد القطن - 10-11 فبراير

الهلال ضد الأهلي - 17-18 فبراير

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز - 24-25 فبراير

ماميلودي صنداونز ضد الأهلي - 7 مارس

القطن ضد الأهلي - 17-18 مارس

الأهلي ضد الهلال - 31 مارس -1 أبريل

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال صنداونز
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