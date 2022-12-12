ذا أثليتك: التعاقد مع مودريك أولوية أرسنال في يناير

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

ميخايلو مودريك

يضع أرسنال اللاعب ميهايلو مودريك لاعب شاختار كأولوية قصوى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك.

ميخايلو مودريك

النادي : شاختار دونتسك

أرسنال

ويرغب أرسنال في تعزيز خط هجومه من أجل مواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه من بداية الموسم الحالي وخصوصا مع إصابة جابرييل جيسوس.

وفقا لأورنيستين فإن نسبة حدوث الصفقة كبيرة على الرغم من عدم الوصول لاتفاق حتى الآن.

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نادي شاختار يرغب في الحصول على 100 مليون يورو من أجل ترك اللاعب يرحل خلال شهر يناير ولكنه لن يمانع الاتفاق على أقل من ذلك بقليل.

صاحب الـ 21 عاما شارك من بداية الموسم الحالي في 18 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 8.

ثلاثة أهداف من الذي سجلهم مودريك كانوا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ميخايلو مودريك شاختار أرسنال
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