ذا أثليتك: ليفربول يفقد لويس دياز حتى مارس المقبل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 14:16

كتب : FilGoal

لويس دياز

يبدو أن نادي ليفربول لن يستفيد من خدمات لاعبه الكولومبي لويس دياز قبل شهر مارس المقبل.

وأصيب دياز هذا الأسبوع خلال معسكر ليفربول التدريبي في الإمارات، لتتجدد الإصابة التي ضربته منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أنه من غير المرجح أن يلعب لويس دياز مرة أخرى قبل شهر مارس المقبل.

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وأوضح التقرير أن هذا الغياب الطويل سيأتي بسبب خضوع دياز لجراحة في الركبة.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أوضح الحالة البدنية للويس دياز بعد الانتكاسة التي ضربته قبل أيام.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تجدد إصابة لويس دياز؟ إنها خيبة أمل كبيرة لنا جميعًا، بالنسبة له أيضا".

وتابع "لم يتعرض لإصابة في التدريب، لم يكن يتألم. كما أنه لم يشعر بألم كبير في اليوم التالي لكننا أردنا أن نكون حذرين حقا".

وأتم المدرب الألماني "ثم جاءت الأخبار وكان ذلك بمثابة ضربة لنا. ولكن هذا كل شيء الآن".

وخسر ليفربول من ليون بنتيجة 1-3 في افتتاح مبارياته بكأس سوبر دبي.

ويلعب الحمر ضد ميلان يوم الجمعة المقبل في المباراة الأخيرة له بالدورة الودية، قبل العودة إلى إنجلترا.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم 22 ديسبمر في أول مباراة عقب نهاية كأس العالم في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

لويس دياز ليفربول
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