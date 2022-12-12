انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال إفريقيا

تقام اليوم الإثنين في تمام الثانية مساءً مراسم قُرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للقُرعة.

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نهاية القُرعة

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المجموعة الأولى:

الوداد البيضاوي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي

شبيبة القبائل الجزائري

فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الهلال السوداني

القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة:

الرجاء البيضاوي المغربي

هورويا الغيني

سيمبا التنزاني

فايبرز الأوغندي

المجموعة الربعة:

الترجي التونسي

الزمالك المصري

شباب بلوزداد الجزائري

المريخ السوداني

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*سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات في كاف يظهر للمشاركة في مراسم سحب القرعة

*أمادو فلافيو نجم الأهلي وأنجولا السابق يشارك في سحق القرعة

*مجدي تراوي نجم منتخب تونس السابق يسحق القرعة

*أيمن المثلوثي حارس مرمى منتخب تونس يسحب القرعة كذلك

*غزلان الشباك نجمة منتخب المغرب تتقدم لسحب القُرعة

بداية حفل القُرعة

القُرعة تنطلق بعد قليل

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الأندية المشاركة:

  • الأهلي المصري
  • الوداد البيضاوي المغربي
  • الترجي التونسي
  • الرجاء البيضاوي المغربي
  • ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
  • الزمالك المصري
  • بترو دي لواندا الأنجولي
  • هورويا الغيني
  • سيمبا التنزاني
  • شباب بلوزداد الجزائري
  • شبيبة القبائل الجزائري
  • الهلال السوداني
  • فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي
  • القطن الكاميروني
  • المريخ السوداني
  • فايبرز الأوغندي
الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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