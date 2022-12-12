انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك

تقام اليوم الإثنين في تمام الثانية مساءً مراسم قُرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للقُرعة.

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نهاية القُرعة

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المجموعة الأولى:

الوداد البيضاوي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي

شبيبة القبائل الجزائري

فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الهلال السوداني

القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة:

الرجاء البيضاوي المغربي

هورويا الغيني

سيمبا التنزاني

فايبرز الأوغندي

المجموعة الربعة:

الترجي التونسي

الزمالك المصري

شباب بلوزداد الجزائري

المريخ السوداني

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*سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات في كاف يظهر للمشاركة في مراسم سحب القرعة

*أمادو فلافيو نجم الأهلي وأنجولا السابق يشارك في سحق القرعة

*مجدي تراوي نجم منتخب تونس السابق يسحق القرعة

*أيمن المثلوثي حارس مرمى منتخب تونس يسحب القرعة كذلك

*غزلان الشباك نجمة منتخب المغرب تتقدم لسحب القُرعة

بداية حفل القُرعة

القُرعة تنطلق بعد قليل

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الأندية المشاركة: