انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 13:45
كتب : FilGoal
تقام اليوم الإثنين في تمام الثانية مساءً مراسم قُرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للقُرعة.
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نهاية القُرعة
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المجموعة الأولى:
الوداد البيضاوي المغربي
بترو دي لواندا الأنجولي
شبيبة القبائل الجزائري
فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي
المجموعة الثانية:
الأهلي المصري
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
الهلال السوداني
القطن الكاميروني
المجموعة الثالثة:
الرجاء البيضاوي المغربي
هورويا الغيني
سيمبا التنزاني
فايبرز الأوغندي
المجموعة الربعة:
الترجي التونسي
الزمالك المصري
شباب بلوزداد الجزائري
المريخ السوداني
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*سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات في كاف يظهر للمشاركة في مراسم سحب القرعة
*أمادو فلافيو نجم الأهلي وأنجولا السابق يشارك في سحق القرعة
*مجدي تراوي نجم منتخب تونس السابق يسحق القرعة
*أيمن المثلوثي حارس مرمى منتخب تونس يسحب القرعة كذلك
*غزلان الشباك نجمة منتخب المغرب تتقدم لسحب القُرعة
بداية حفل القُرعة
القُرعة تنطلق بعد قليل
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الأندية المشاركة:
- الأهلي المصري
- الوداد البيضاوي المغربي
- الترجي التونسي
- الرجاء البيضاوي المغربي
- ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
- الزمالك المصري
- بترو دي لواندا الأنجولي
- هورويا الغيني
- سيمبا التنزاني
- شباب بلوزداد الجزائري
- شبيبة القبائل الجزائري
- الهلال السوداني
- فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي
- القطن الكاميروني
- المريخ السوداني
- فايبرز الأوغندي