بيراميدز وفيوتشر ضمن المجموعة الثالثة الحديدية في كأس الكونفدرالية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 13:30

كتب : FilGoal

فخري لاكاي و جوسيف نجويم فيوتشر × بيراميدز

وقع بيراميدز وفيوتشر في المجموعة الثالثة بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2023.

وأقيمت مراسم القُرعة اليوم الإثنين في القاهرة، وأسفرت عن صدامات عنيفة في دور الـ 16.

ويتواجد بيراميدز وفيوتشر ممثلا مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الجيش الملكي المغربي وأسكو كارا التوجولي.

ويشارك فيوتشر في كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، بينما يظهر بيراميدز للمرة الرابعة.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهات نارية أيضًا بحضور مازيمبي الكونغولي والاتحاد المنستيري التونسي ويانج أفريكانز التنزاني.

وسحب الزامبي كريستوفر كاتونجو قائد منتخب زامبيا المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2012 تحت قيادة هيرفي رينار.

المجموعة الأول:

  • اتحاد العاصمة الجزائري
  • مارومو جالانتس الجنوب إفريقي
  • الأخضر الليبي
  • سان إلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثانية:

  • أسيك ميموزا الإيفواري
  • ديابلز نوارز الكونغولي
  • ريفرز يونايتد النيجيري
  • موتيما بيمبي الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثالثة:

  • بيراميدز المصري
  • أسكو كارا التوجولي
  • فيوتشر
  • الجيش الملكي المغربي

المجموعة الرابعة:

  • مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
  • الاتحاد المنسيتري التونسي
  • يونج أفريكانز التنزاني
  • ريال باماكو المالي

وتقام مباريات الجولة الأولى يوم 12 فبراير، والجولة الثانية يوم 19 فبراير، والجولة الثالثة يوم 26 فبراير، والجولة الرابعة يوم 8 مارس، والجولة الخامسة يوم 19 مارس، والجولة السادسة يوم 2 أبريل.

كأس الكونفدرالية فيوتشر بيراميدز
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