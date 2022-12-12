انتهت قرعة الكونفدرالية - فيوتشر وبيراميدز في المجوعة الحديدية

تنطلق في الواحدة ظُهرًا قُرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للقُرعة.

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**انتهت مراسم القُرعة

المجموعة الأول:

اتحاد العاصمة الجزائري

مارومو جالانتس الجنوب إفريقي

الأخضر الليبي

سان إلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثانية:

أسيك ميموزا الإيفواري

ديابلز نوارز الكونغولي

ريفرز يونايتد النيجيري

موتيما بيمبي الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثالثة:

بيراميدز المصري

أسكو كارا التوجولي

فيوتشر

الجيش الملكي المغربي

المجموعة الرابعة:

مازيمبي الكونغولي الديمقراطي

الاتحاد المنسيتري التونسي

يونج أفريكانز التنزاني

ريال باماكو المالي

**التصنيف الأول يضم مازيمبي وبيراميدز وأسيك ميموزا واتحاد العاصمة، وبقية المنتخبات في التصنيف الثاني

**سامسون أدامو مدير المسابقات في كاف يظهر للمشاركة في مراسم سحب القرعة

**ظهور كريستوفر كاتونجو بطل إفريقيا السابق مع منتخب زامبيا

**بداية مراسم القرعة

**20 دقيقة تفصلنا على انطلاق القُرعة

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تقديم

وتأهل 16 فريقا من دور الـ 32 إلى دور المجموعات، ليتم توزيعهم على 4 مجموعات.

ويتواجد في التصنيف الأول بيراميدز وراء مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

فيما يتواجد فيوتشر في التصنيف الرابع كونها مشاركته الأولى، ما يعني إمكانية وقوعه مع بيراميدز في مجموعة واحدة.

وإجمالا تضم قائمة المتأهلين 6 أندية عربية بما فيهم بيراميدز وفيوتشر، وهم اتحاد العاصمة الجزائري، والاتحاد المنستيري التونسي، والجيش الملكي المغربي والأخضر الليبي.

أما بقية الأندية فهم مازيمبي وموتيما بيمبي وسانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية، وأسيك ميموزا الإيفواري، ويانج أفريكانز التنزاني، وريال باماكو المالي، وريفرز يونايتد النيجيري، وديابل نوار الكونغولي، ومارومو جالانتس الجنوب إفريقي، وأسكو كارا التوجولي.