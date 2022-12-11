هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

تنطلق قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بمشاركة بيراميدز وفيوتشر من مصر.

وتقام القرعة في الواحدة ظهر الإثنين 12 ديسمبر.

وتأهل 16 فريقا من دور الـ 32 إلى دور المجموعات، ليتم توزيعهم على 4 مجموعات.

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ويتواجد في التصنيف الأول بيراميدز وراء مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

فيما يتواجد فيوتشر في التصنيف الرابع كونها مشاركته الأولى، ما يعني إمكانية وقوعه مع بيراميدز في مجموعة واحدة.

وإجمالا تضم قائمة المتأهلين 6 أندية عربية بما فيهم بيراميدز وفيوتشر، وهم اتحاد العاصمة الجزائري، والاتحاد المنستيري التونسي، والجيش الملكي المغربي والأخضر الليبي.

أما بقية الأندية فهم مازيمبي وموتيما بيمبي وسانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية، وأسيك ميموزا الإيفواري، ويانج أفريكانز التنزاني، وريال باماكو المالي، وريفرز يونايتد النيجيري، وديابل نوار الكونغولي، ومارومو جالانتس الجنوب إفريقي، وأسكو كارا التوجولي.

وإليكم تصنيف المتأهلين لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية:

التصنيف الأول: مازيمبي - بيراميدز - أسيك - اتحاد العاصمة

التصنيف الثاني: موتيما بيمبي - يانج أفريكانز - الجيش الملكي - الاتحاد المنستيري

التصنيف الثالث: سانت إيلوا لوبوبو - الأخضر - ريال باماكو - ريفرز يونايتد

التصنيف الرابع: ديابل نوار - فيوتشر - مارومو جالانتس - أسكو كارا

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