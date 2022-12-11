أمير مرتضى: أتمنى تحقيق دوري الأبطال بغض النظر عن المنافس.. والصفقات تحتاج للوقت

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك على أن دوري أبطال إفريقيا هي البطولة التي يتمنى تحقيقها بغض النظر عن المنافس.

وفاز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الحمد لله على الفوز، بيراميدز من الفرق التي تنافس على الدوري في آخر 3 مواسم وكان من المهم أن نخوض المباراة بجدية وتركيز رغم وجود بعض الإصابات".

وتابع عن الصفقات الجديدة "أي لاعب يحتاج للوقت للانسجام والتأقلم على الأجواء".

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي مع مباراة أقل للأحمر.

وأضاف "دوري أبطال إفريقيا هي البطولة التي أتمنى تحقيقها على المستوى الشخصي بغض النظر عن الفرق التي سنواجهها".

وواصل "نأخذ الأمر خطوة بخطوة لتحقيق حلم طال انتظاره ما يقرب من 20 عاما".

وأتم "أشكر جماهير الزمالك التي حضرت اللقاء وأتمنى وجودهم دائما لأنهم يمنحوننا الدعم والثقة".

يذكر أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ستقام غدا الاثنين. (طالع الفرق المتأهلة والتصنيف)

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