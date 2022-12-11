قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا

تنطلق قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك من مصر.

وتقام القرعة في الثانية ظهر الإثنين 12 ديسمبر.

وتأهل 16 فريقا من دور الـ 32 إلى دور المجموعات، ليتم توزيعهم على 4 مجموعات.

ويتواجد في التصنيف الأول الوداد المغربي حامل اللقب والأهلي وصيف النسخة الماضية.

فيما يتواجد الزمالك في التصنيف الثاني، ما يعني إمكانية وقوع الأهلي والزمالك معا في مجموعة واحدة.

وإجمالا تضم قائمة المتأهلين 9 أندية عربية بما فيهم الأهلي والزمالك، وهم الوداد والرجاء من المغرب، والترجي التونسي، والمريخ والهلال من السودان، وشبيبة القبائل وشبيبة بلوزداد من الجزائر.

أما بقية الأندية فهم صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي وهورويا الغيني وسيمبا التنزاني والقطن الكاميروني وفايبرز الأوغندي وفيتا كلوب الكونغولي.

وإليكم تصنيف المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد - الترجي - الرجاء

التصنيف الثاني: صنداونز - الزمالك - بترو أتلتيكو - هورويا

التصنيف الثالث: سيمبا - شباب بلوزداد - شبيبة القبائل - الهلال

التصنيف الرابع: القطن - المريخ - فايبرز - فيتا كلوب