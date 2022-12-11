فلافيو وثنائي تونسي وحارسة المغرب.. تعرف على نجوم قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

فلافيو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة نجوم القارة الذين سينضمون لمراسم قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتضم القائمة الأنجولي فلافيو أمادو مهاجم الأهلي السابق، والتونسيين مجدي تراوي وأيمن المثلوثي، والزامبي كريستوفر كاتونجو، والمغربية غزلان الشباك.

فلافيو هو أفضل لاعب في البطولة عام 2001 مع بترو أتلتيكو الأنجولي، والفائز بلقب دوري الأبطال 3 مرات مع الأهلي في 2005 و2006 و2008.

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مجدي تراوي فاز بالبطولة ذاتها لاعبا عام 2007 ومدربا مساعدا في 2018 و2019 مع نفس النادي: الترجي التونسي.

أيمن مثلوثي فاز بالأبطال عام 2007 وبالكونفدرالية عامي 2006 و2015 مع النجم الساحلي.

غزلان الشباك هي بطلة دوري أبطال إفريقيا للسيدات مع الجيش الملكي المغربي، والحائزة على فضية أمم إفريقيا للسيدات أيضا.

أما كريستوفر كاتونجو فهو الفائز بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا عام 2012.

وتقام قرعة الكونفدرالية غدا -الإثنين- في الواحدة ظهرا، بينما تقام قرعة دوري الأبطال في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويشهد الحفل الذكرى 25 لإطلاق دوري أبطال إفريقيا بشكله الحالي عام 1997.

وتبث القرعة عبر "يوتيوب" إلى جانب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف".

دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية فلافيو
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