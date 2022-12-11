سجل هدفا وصنع آخر.. خالد قمر رجل مباراة طلائع الجيش والمصري
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 19:41
كتب : FilGoal
فاز خالد قمر مهاجم طلائع الجيش بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.
خالد قمر
النادي : طلائع الجيش
وفاز طلائع الجيش على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
سجل فيها خالد قمر الهدف الأول وصنع الثاني.
وأصبح خالد قمر أول لاعب من طلائع الجيش يفوز بجائزة رجل المباراة هذا الموسم في الدوري.
ابن الـ34 عاما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا في خمس مباريات لعبها مع طلائع الجيش هذا الموسم.
بذلك الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة السابعة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة السادسة في المركز الـ 14.
واستمر المصري بفوز واحد فقط من بداية الدوري ولم يحقق أي فوز منذ تولي طارق سليمان المسؤولية الفنية.
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