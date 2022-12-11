مباراة لا تسر الناظرين.. تعادل سلبي بين سموحة والمقاولون العرب

تعادل سموحة مع ضيفه المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المحاولة الأولى أتت في الدقيقة 13 لسموحة بكرة عرضية من حسين فيصل من جهة اليسار قابلها محمد سعيد برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن المرمى.

رد المقاولون أتى في الدقيقة 16 بتسديدة من جوزيف أوتشايا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وحاول محمد سعيد لسموحة في الدقيقة 17 بتسديدة قوية أبعدها محمود أبو السعود إلى ركنية.

وحاول المقاولون لمرة أخيرة في الشوط الأول في الدقيقة 42 بعرضية من جون أوكلي من جهة اليمين قابلها مامادو نياس برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق 66 أجرى سموحة تبديل مع بداية الشوط الثاني بخروج حسين فيصل ودخول أحمد عبد الرسول، فيما رد المقاولون بإشراك أحمد عاطف بدلا من مامادو نياس.

وحاول جوزيف أوتشايا في الدقيقة 63 بتسديدة ارتدت من دفاعات الفريق.

وفي الدقيقة 64 حل بنيامين بواتينج وأبو بكر ليادي ومحمود عبد الحليم بدلا من أحمد مصطفى ومحمد نادي وصديق كالابا في صفوف سموحة.

واستمرت تبديلات المقاولون بنزول فادي فريد وعبد الرحمن خالد بدلا من يسوف الجوهري ولويس إدوارد في الدقيقة 66.

وأتى محمد سالم بدلا من محمد شوقي غريب في الدقيقة 81، ثم محمد مجلي بدلا من جون أوكلي في الدقيقة 89.

واختتم سموحة تبديلاته بنزول محمد عصام بدلا من محمد سعيد.

ورفع المقاولون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن، فيما يتواجد سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.