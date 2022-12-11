ليس رونالدو فقط.. تقرير: النصر السعودي يستهدف فيرمينو

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

وينتهى تعاقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض مع أي ناد بداية من يناير المقبل.

ويطمح نادي ليفربول في تجديد تعاقده مع فيرمينو مع رغبة يورجن كلوب في الإبقاء على اللاعب.

وبحسب ميرور، فإن النصر يطمح في منح فيرمينو عرضا ماليا كبيرا لإغراءه بالموافقة على الانتقال مع فقدانه لمركزه الأساسي مع ليفربول.

ولعب فيرمينو 21 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

فيرمينو انتقل لصفوف ليفربول في 2015 قادما من هوفينهايم الألماني ليشارك مع الريدز في 348 مباراة سجل خلالها 107 هدفا وصنع آخرين.

وارتبط اسم النصر السعودي بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل أن ينفي اللاعب إتمام تعاقده مع النادي السعودي.