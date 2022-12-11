رئيس بنفيكا: لسنا في حاجة لبيع جونكالو راموس

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - هدف جونكالو راموس

شدد الأيقونة البرتغالية ورئيس بنفيكا روي كوستا أن ناديه ليس في أزمة مادية كي يبيع مهاجمه جونكالو راموس.

وخطف راموس الأضواء في كأس العالم 2022 بعدما سجل هاتريك في شباك سويسرا في دور الـ16.

وتحدث روي كوستا للصحفيين اليوم الأحد قائلا: "لدينا هدف واضح وهو أن يكون موسما ناجحا من خلال الفوز بالبطولات".

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وشدد "لن يغادر أي لاعب من بنفيكا إلا أن تعلق الأمر بالشرط الجزائي، وهذا أمر أساسي لكل الفريق حاليا".

وأكمل "ما أستطيع وعد المشجعين به هو ما قلته في بداية العام، هذا مشروع رياضي وليس مادي".

وأتم روي كوستا تصريحاته "نحن لا نعاني من أزمة مادية، لسنا في حاجة لبيع اللاعبين".

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن المهاجم البرتغالي لديه شرط جزائي مع بنفيكا يقدر بـ120 مليون يورو.

اللاعب صاحب الـ21 عاما يعد من ناشئي بنفيكا ويملك عقدا مع الفريق حتى سنة 2026.

وشارك راموس مع بنفيكا في 80 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

جونكالو راموس بنفيكا
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