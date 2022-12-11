طاقم تحكيم إيطالي يقود مباراة كرواتيا والأرجنتين
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 18:14
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الإيطالية عن طاقم تحكيم مباراة كرواتيا والأرجنتين في كأس العالم 2022.
ويلعب منتخب الأرجنتين مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء المقبل.
وفقا للجنة التحكيم الإيطالية فإن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيقود المباراة وسيساعده كل من تيشيرو كاربوني وأليساندرو جياليتيني.
وسيتواجد ماسيميليانو إراتي وباولو فاليري في كحكام فيديو.
وتقام المباراة على استاد لوسيل الذي ستقام عليه المباراة النهائية.
الأرجنتين كانت قد تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب كرواتيا بعد الفوز على البرازيل بنفس الطريقة.
وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب منتخب المغرب مع فرنسا.
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