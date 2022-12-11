طاقم تحكيم إيطالي يقود مباراة كرواتيا والأرجنتين

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

دانييلي أورساتو

أعلنت لجنة الحكام الإيطالية عن طاقم تحكيم مباراة كرواتيا والأرجنتين في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب الأرجنتين مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء المقبل.

وفقا للجنة التحكيم الإيطالية فإن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيقود المباراة وسيساعده كل من تيشيرو كاربوني وأليساندرو جياليتيني.

أخبار متعلقة:
كأس سوبر دبي - ليون يفوز على ليفربول.. وصلاح يهدر ركلة جزاء تشكيل الزمالك - يوسف حسن أساسي لأول مرة أمام بيراميدز.. وشيكابالا على الدكة ظل يصرخ بشدة.. إصابة قوية لمهاجم تشيلسي أمام أستون فيلا

وسيتواجد ماسيميليانو إراتي وباولو فاليري في كحكام فيديو.

وتقام المباراة على استاد لوسيل الذي ستقام عليه المباراة النهائية.

الأرجنتين كانت قد تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب كرواتيا بعد الفوز على البرازيل بنفس الطريقة.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب منتخب المغرب مع فرنسا.

الأرجنتين كرواتيا كأس العالم 2022 قطر 2022 دانييلي أورساتو
نرشح لكم
كأس سوبر دبي - ليون يفوز على ليفربول.. وصلاح يهدر ركلة جزاء اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز المغرب على البرتغال جيدا؟ سبورت: البرازيل تحلم بـ جوارديولا رونالدو: كأس العالم كان حلمي الأكبر وانتهى بالأمس.. ولم أدر ظهري أبدا لزملائي وبلدي الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق رابيو: لن نقلل من شأن المغرب قبل الشهرة.. 10 صور لنجوم المغرب تخبرك عن ماضي أسود الأطلس الركراكي: لم أفعل شيئا.. لاعبو المغرب وحدهم يستحقون الإشادة
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز – رمضان ومصطفى فتحي يقودان الهجوم أمام الزمالك 9 دقيقة | الكرة المصرية
طاقم تحكيم إيطالي يقود مباراة كرواتيا والأرجنتين 14 دقيقة | قطر 2022
كأس سوبر دبي - ليون يفوز على ليفربول.. وصلاح يهدر ركلة جزاء 21 دقيقة | قطر 2022
تشكيل الزمالك - يوسف حسن أساسي لأول مرة أمام بيراميدز.. وشيكابالا على الدكة 31 دقيقة | الكرة المصرية
ظل يصرخ بشدة.. إصابة قوية لمهاجم تشيلسي أمام أستون فيلا 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز المغرب على البرتغال جيدا؟ 45 دقيقة | قطر 2022
سبورت: البرازيل تحلم بـ جوارديولا 58 دقيقة | قطر 2022
NBA - في لقاء تكرار نهائي الموسم الماضي.. جولدن ستيت يهزم بوسطن 58 دقيقة | NBA
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ
مقالات حرة
مصر والتجربة المغربية.. أكثر من مجرد "وطني" كتب : عمر ناصف