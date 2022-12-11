كأس سوبر دبي - ليون يفوز على ليفربول.. وصلاح يهدر ركلة جزاء

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 18:07

كتب : FilGoal

فابيو كارفالو - ليفربول أمام ليون

حقق نادي ليون الفرنسي الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في كأس سوبر دبي الودية.

وسجل فابيو كارفالو الهدف الأول لليفربول مع الدقيقة الأولى.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

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قبل أن يعادل لاكازيت النتيجة في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تقدم برادلي باركولا لليون في الدقيقة 65، قبل أن يوسع لاكازيت الفارق قبل النهاية بسبع دقائق.

وكما هي العادة، تلعب ركلات الترجيح بعد نهاية أي مباراة حيث يحصل الفريق الفائز على نقطة إضافية.

وحقق فيها ليون الانتصار بنتيجة 4-2.

وبذلك يرتفع رصيد ليون إلى أربع نقاط وهو نفس رصيد أرسنال الذي فاز على ليون أمس.

ليفربول ليون كأس سوبر دبي
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