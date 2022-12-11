انتهت الدوري - طلائع الجيش (3)-(1) المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش والمصري في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق82. بطاقة حمراء لفريقد شوقي بعد اشتباك مع لاعبي طلائع الجيش عقب الهدف.

ق81. جوووول الثالث لطلائع الجيش بعد خطأ قااتل من محمود جاد الذي حاول المرور من محمود جاد ليفقد الكرة ويضعها محمد شحاتة في المرمى.

ق60. جوووول تقليص الفارق للمصري عن طريق جريندو البديل بعد انطلاقة من عمرو مرعي ليرسل عرضية نحوض جريندو الذي سدد في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جوووووول الثاني لطلائع الجيش عن طريق كريم طارق مستغلا تمريرة من خالد قمر داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

ق42. جووول أول لطلائع الجيش بعد عرضية أخرجها محمود جاد ولكنها عادت من رأسة خالد قمر وارتدت أمامه ليضع الكرة في الشباك.

ق20. تسديدة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمود جاد.

ق15. تسديدة من محمد عنتر تمر بجوار المرمى.

ق7. التبديل الأول للمصري بدخول أسامة الجزار بدلا من كريم العراقي.

ق6. إصابة كريم العراقي وخروجه محمولا خارج الملعب.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل