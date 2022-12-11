انتهت الدوري - طلائع الجيش (3)-(1) المصري

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

طلائع الجيش × المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش والمصري في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

أخبار متعلقة:
رغم هدف غائب من 5 سنوات.. علامة الجزاء تنصر غزل المحلة وتعمق جراح الداخلية رونالدو: كأس العالم كان حلمي الأكبر وانتهى بالأمس.. ولم أدر ظهري أبدا لزملائي وبلدي الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق تشكيل المصري - مرعي وإيتوجا يقودان الهجوم.. وعمرو طارق ظهير أيسر

ق82. بطاقة حمراء لفريقد شوقي بعد اشتباك مع لاعبي طلائع الجيش عقب الهدف.

ق81. جوووول الثالث لطلائع الجيش بعد خطأ قااتل من محمود جاد الذي حاول المرور من محمود جاد ليفقد الكرة ويضعها محمد شحاتة في المرمى.

ق60. جوووول تقليص الفارق للمصري عن طريق جريندو البديل بعد انطلاقة من عمرو مرعي ليرسل عرضية نحوض جريندو الذي سدد في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جوووووول الثاني لطلائع الجيش عن طريق كريم طارق مستغلا تمريرة من خالد قمر داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

ق42. جووول أول لطلائع الجيش بعد عرضية أخرجها محمود جاد ولكنها عادت من رأسة خالد قمر وارتدت أمامه ليضع الكرة في الشباك.

ق20. تسديدة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمود جاد.

ق15. تسديدة من محمد عنتر تمر بجوار المرمى.

ق7. التبديل الأول للمصري بدخول أسامة الجزار بدلا من كريم العراقي.

ق6. إصابة كريم العراقي وخروجه محمولا خارج الملعب.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

طلائع الجيش المصري الدوري المصري
نرشح لكم
المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز قائمة سيراميكا كليوباترا - إيبوكا وريان في الهجوم لمواجهة حرس الحدود يوسف حسن: الزمالك قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري.. وتعليمات فيريرا تصنع الفارق
أخر الأخبار
المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي 29 دقيقة | الكرة المصرية
مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن 33 دقيقة | قطر 2022
خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن ساعة | الكرة المصرية
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد ساعة | الكرة المصرية
هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
قائمة سيراميكا كليوباترا - إيبوكا وريان في الهجوم لمواجهة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ