رابيو: لن نقلل من شأن المغرب

رفض أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا التقليل من حظوظ منتخب المغرب في مواجهة الفريقين بنصف نهائي كأس العالم 2022.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ويضرب موعدا ناريا مع المنتخب الفرنسي حامل اللقب.(طالع التفاصيل)

وقال رابيو في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "لن نقلل من شأن أي منتخب".

وأضاف "لاعبو المغرب يستحقون التواجد في نصف النهائي بفضل قدرتهم على تحمل الضغط".

وتابع لاعب يوفنتوس "سنستعد جيدا لهذه المباراة ولكن علينا أن نتعافى أولا لأننا متعبون".

وأكمل "هذه المباراة ستحظى بمتابعة كبيرة للغاية في فرنسا، لأن هناك جالية مغربية كبيرة".

وانتقد رابيو قرار حكم مباراة فرنسا وإنجلترا بسبب احتساب ركلة جزاء ثانية للإنجليز.

وأوضح "لقد شاهدت المئات من المواقف المماثلة ولا يحتسبها الحكام ركلة جزاء، لكن العدالة هبطت على الملعب حين تم إهدارها".

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وكتب المنتخب المغربي التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال بهدف دون مقابل.

وسجل يوسف النصيري هدف المغرب الوحيد في المباراة برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.











































































































































































وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

ويلعب منتخب المغرب في نصف النهائي مع الفائز من إنجلترا وفرنسا.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.