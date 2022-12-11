تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ليون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة ليون الفرنسي وديا يوم الأحد، ويتواجد محمد صلاح على رأس التشكيل الأساسي.

ويلعب الفريقان ضمن كأس سوبر دبي بالإمارات، وذلك استعدادا لاستكمال الموسم الذي توقف بسبب كأس العالم 2022.

ويغيب عن ليفربول أكثر من لاعب بسبب المشاركة في المونديال.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كويفين كيليهير

في الدفاع: أندي ربرتسون - جويل ماتيب - جو جوميز - جيمس ميلنر

في الوسط: تياجو ألكانتارا - ستيفن باجيسيتش - هارفي إيليوت

في الهجوم: روبرتو فيرمينو - فابيو كارفايو - محمد صلاح

سيلعب ليفربول مباراة أخرى في كأس سوبر دبي ضد ميلان الإيطالي يوم الجمعة قبل العودة إلى إنجلترا.

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فيما يلعب أرسنال ضد ليون وميلان على الترتيب.

ولن يتواجه صلاح ضد زميله محمد النني لاعب وسط أرسنال، فليس هناك مباراة تجمع بين الفريقين الإنجليزيين.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم 22 ديسبمر في أول مباراة عقب نهاية كأس العالم في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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