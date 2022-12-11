قبل الشهرة.. 10 صور لنجوم المغرب تخبرك عن ماضي أسود الأطلس

في ظرف أسبوعين، تحوّل لاعبو المغرب من لاعبين أغلبهم مغمورين، إلى نجوم عالميين يتغنى بهم العالم أجمع.

المغرب حقق إنجازًا غير مسبوق، وبات أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وFilGoal.com قرر البحث بعض الشيء في ماضي هؤلاء اللاعبين، لنخرج لكم بـ 10 صور يجسدون هؤلاء الأبطال قبل الشهرة.

حكيم زياش

زياش المولود في هولندا، بدأ مسيرته مع هيرينفين، وهذه الصورة ترجع كانت بمناسبة تصعيده للفريق الأول عام 2012.

رومان سايس

قائد الأسود وعنصر الخبرة، كان يلعب في كليرمونت بالدرجة الثانية الفرنسية منذ 10 سنوات، وإلى تلك الحقبة تنتمي تلك الصورة.

ياسين بونو

نجم الشباك الأول في مونديال 2022، بدأ مسيرته في الوداد البيضاوي، لكن هل تعرف أنه مثّل أتليتكو مدريد بين 2012 و2016؟

يوسف النصيري

الهداف التاريخي للمغرب في كأس العالم بدأ كما يعرف الجميع في أكاديمية محمد السادس، لكنه عبر المتوسط وانتقل إلى مالاجا في 2016، يومها وصل كشاب مغمور لا يعرفه أحد، وملامحه في تلك الصورة تخبرنا بذلك.

أشرف حكيمي

الظهير الطائر وُلد في مدريد وتحقق حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد في عمر الثامنة.

تلك الصورة ترجع إلى عام 2015 من دوري أبطال أوروبا للشباب.

بدر بانون

مدافع الأهلي السابق ومعشوق جماهير الرجاء، مثّل منتخب المغرب للشباب عام 2015. بنيته الجسدية لم تتغير كثيرًا.

عز الدين أوناحي

اللاعب الذي أبهر لويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا، لا يتوقف عن الركض، منذ 3 سنوات فقط كان متواجدًا في ستراسبورج، ولم يتم تصعيده للفريق الأول حتى.

سفيان بوفال

الجناح الخطير وُلد في باريس وبدأ مسيرته مع آنجيه، للصدفة فهو نفس الفريق الذي يلعب له الآن بعد محطات في إنجلترا وإسبانيا، لكنه حتمًا ليس نفس الشكل أو الهيئة.

سفيان أمرابط

لاعب الوسط الحديدي متكامل الأدوار لعب كأس العالم تحت 17 عامًا منذ 10 سنوات تقريبًا، ولقتها كان في ناشئي أوتريخت.

نصير مزراوي

الظهير المولود في هولندا، لم يكن قد صُعِد للفريق الأول لـ أياكس أمستردام عندما التُقطَت له تلك الصورة في 2017.