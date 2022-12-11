الركراكي: لم أفعل شيئا.. لاعبو المغرب وحدهم يستحقون الإشادة

شدد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على أنه لا يستحق الإشادة أكثر من اللاعبين على الإنجاز الذي حققه فريقه بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ويضرب موعدا ناريا مع المنتخب الفرنسي حامل اللقب.(طالع التفاصيل)

وقال الركراكي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "هناك مثل يقول، الانتصار له عدة آباء والهزيمة يتيمة، هناك الكثيرون الذين يُريدون الاستيلاء على هذا النجاح".

وأضاف "لاعبو منتخب المغرب هم من يستحقون هذا الإنجاز، لا المدرب ولا أي شخص آخر".

وأكمل "لو خسرت في الدور الأول، كنت سأكون لوحدي، لكن هناك الآن الكثير من الناس الذين يُريدون الاستيلاء على هذا الإنجاز".

وتابع "أقول شكرا للاتحاد المغربي لكرة القدم وللاعبين ولا أحد آخر، المحتالون الذين يقولون إننا من فعلنا هذا، أقول لهم إنني حتى أنا لم أفعل شيئا".

وأتم المدرب الذي تولى قيادة المغرب في سبتمبر الماضي "لقد منحت اللاعبين الرغبة والحماس فقط".

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وكتب المنتخب المغربي التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال بهدف دون مقابل.

وسجل يوسف النصيري هدف المغرب الوحيد في المباراة برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

ويلعب منتخب المغرب في نصف النهائي مع الفائز من إنجلترا وفرنسا.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.