لاعب المغرب: المشوار لن يتوقف في نصف النهائي

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كاس العالم

رفع سليم أملاح لاعب المغرب راية التحدي وشدد على أن مشوار منتخب بلاده لن يتوقف عند مرحلة نصف نهائي كأس العالم 2022.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ويضرب موعدا ناريا مع المنتخب الفرنسي حامل اللقب.(طالع التفاصيل)

وقال أملاح في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لم يكن الاختبار سهلا، كان لا بد من بذل مجهود كبير، وكنا ندرك أن المنتخب البرتغالي سيضغط علينا وسيبحث عن الثغرات للتسجيل".

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وأضاف "لا يوجد أي منتخب إفريقي تأهل لنصف نهائي المونديال من قبل، أظهرنا للعالم أن لإفريقيا والعرب لاعبين قادرون على قول كلمتهم".

وتابع "لقد سجلنا هدفا واحدا خلال هذه المواجهة، دفاعيا كنا جيدين، لدينا لاعبين يعملون بشكل جيد ويجب الاستمرار على هذا المنوال".

وأكمل لاعب ستاندرد لييج "مررنا بفترات صعبة أمام البرتغال، لكن بقوة شخصيتنا استطعنا أن نتجاوز كل الصعوبات".

وواصل "نشعر بكل السعادة عندما نرى هذه الفرحة على وجوه المغاربة والعرب، نحن فخورون بما نحققه".

وأتم أملاح "نعدكم بأن المشوار لن يتوقف هنا، بل سيتواصل بنفس الطموح والإرادة".

وكتب المنتخب المغربي التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال بهدف دون مقابل.

وسجل يوسف النصيري هدف المغرب الوحيد في المباراة برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

ويلعب منتخب المغرب في نصف النهائي مع الفائز من إنجلترا وفرنسا.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.

المغرب سليم أملاح
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