موندو ديبورتيفو: تشافي يفضل زوبيميندي ليكون خليفة بوسكيتس

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

زوبيميندي

يستعد نادي برشلونة لتعويض الرحيل المحتمل للاعب وسط الفريق سيرخيو بوسكيتس.

مارتن زوبيميندي

النادي : ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

ويرغب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في التعاقد مع مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد لتعويض بوسكيتس المحتمل وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وينتهي تعاقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

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النادي الإسباني كان قد شدد على أن مستقبل بوسكيتس مرهون بين يديه وبما يختاره سواء كان بالاستمرار أو الرحيل عن برشلونة.

وفقا للتقارير فإن بوسكيتس سيتحدد مصيره بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنه قبل نهاية الموسم.

ويرغب تشافي في التعاقد مع زوبيميندي لاعب سوسيداد ليكون خليفة تشافي في برشلونة ويفضله عن روبن نيفيس لاعب ولفرهامبتون.

تشافي لا يرى نيفيس كخيار مغري في سوق الانتقالات ولا يناسب طريقة لعبه.

على الجانب الآخر فإن المدرب الإسباني معجب بزوبيميندي ويراه الأمثل لتنفيذ طريقة لعبه.

صاحب الـ 23 عاما كان قد مدد تعاقده مع سوسيداد حتى عام 2027 ولكن يتواجد شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل مقابل 60 مليون يورو.

لاعب الوسط شارك مع سوسيداد في 16 مباراة من بداية الموسم الحالي وخلالهم سجل هدف وصنع هدفين.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

مارتن زوبيميندي ريال سوسيداد برشلونة تشافي هيرنانديز
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