ميرور: النصر السعودي يسعى لضم فيرمينو

يسعى النصر السعودي للتعاقد مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، حسب جريدة ميرور.

عقد فيرمينو مع ليفربول ينتهي بنهاية هذا الموسم، ويمكنه التفاوض مع أي فريق والتوقيع له بدء من يناير المقبل، على أن ينتقل إليه بداية الموسم المقبل مجانا.

وذكر تقرير ميرور أن النصر يحاول إغراء اللاعب البرازيلي بعرض لا يقاوم.

سيجد النصر عقبة في طريقه وهي أن ليفربول بدأ مفاوضات التجديد مع فيرمينو، حسب التقرير.

لكن النصر يأمل أن يقرر لاعب هوفنهايم السابق خوض تجربة جديدة، في ظل اعتماد الحمر على داروين نونيز في مركز المهاجم الصريح.

ويريد مدرب ليفربول يورجن كلوب الإبقاء على فيرمينو في ملعب أنفيلد، لكن المال الوفير واللعب كأساسي بانتظام قد يغريه للرحيل.

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وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توصل لاتفاق مع نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، لكن رونالدو نفى الأمر.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 8 جولات، خلف الشباب المتصدر بـ 22 نقطة.

ويشرف الفرنسي رودي جارسيا على تدريب النصر، ويلعب في صفوفه الكاميروني فينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا حارس مرمى منتخب كولومبيا، و الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع أوليمبيك مارسيليا السابق.

ويسعى النصر من جانبه لاستعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 2019.

ولم يسبق للنصر التتويج بدوري أبطال آسيا، إذ اكتفى بالتتويج بكأس الكؤوس الآسيوية 1998، وبكأس السوبر الآسيوي في نفس العام، ليمثّل آسيا في كأس العالم للأندية 2000 وينال لقب العالمي.