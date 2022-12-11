ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة

أبدى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا سعادته بفوز الفريق على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال المدرب عقب المباراة: "كان هذا رائعا. لقد كانت مباراة كبيرة للغاية، وواجهنا فريقا إنجليزيا جيدا للغاية".

وأضاف "إجابتنا كانت حاضرة مرة أخرى. من الرائع لهذه المجموعة من اللاعبين أن نصل إلى نصف النهائي مرة أخرى".

وأوضح ديشامب "نريد إيقاف الزمن. سنستمتع بهذه اللحظة قبل الانتقال إلى مباراة الأربعاء".

وتابع "لدينا العقلية والروح والقلب. سنستعد لمواجهة المغرب بجدية كبيرة".

واختتم "هذا الفريق يستحق الاعتراف به. لا يمكن وصفه بالمفاجأة، ولذلك يجب أن نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية".

وحقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم الماضي 2018 بالفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.

ويلعب منتخب فرنسا مع المغرب في نصف النهائي يوم 14 ديسمبر، ليلاقي الفائز منهما الفائز بمباراة الأرجنتين وكرواتيا يوم 13 ديسمبر.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.