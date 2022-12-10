كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو

حصد الفرنسي أولييفيه جيرو جائزة رجل مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسجل جيرو هدفا قاد به الديوك الفرنسية لنصف نهائي كأس العالم ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب في الفوز بنتيجة 2-1.

ويستعد منتخب فرنسا من الآن للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم. (تعرف على المواعيد والتفاصيل)

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تعرف على معلومات عن لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

نبذة عن جيرو:

جيرو لم يسجل هدفًا واحدًا في كأس العالم 2018، ولكنه التزم دورًا معينًا طلبه منه مدربه، وأداه على أكمل وجه.

كره جيرو التقليل المستمر منه، لدرجة أن بعض الصحفيين كادوا يتركونه أثناء حوار معه سعيًا وراء جريزمان، في لقطة أثارت غضبه.

ولكنه في النهاية ينال ما يريد، كأس العالم كان له وهو المهاجم الأساسي، ودوري الأبطال ناله مع تشيلسي، وكان أحد أهم ركائز الفوز بالدوري الإيطالي الغائب عن ميلان لسنوات طويلة.

ماذا قدم جيرو ضد إنجلترا؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 4

فرص محققة مهدرة: 1

لمس الكرة: 23

تمريرات صحيحة: 6 من 11

فوز بصراعات هوائية: 4 من 10

أوليفييه جيرو كأس العالم فرنسا قطر 2022
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