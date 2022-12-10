كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا

كره جيرو التقليل المستمر منه، لدرجة أن بعض الصحفيين كادوا يتركونه أثناء حوار معه سعيًا وراء جريزمان، في لقطة أثارت غضبه.

ولكنه في النهاية ينال ما يريد، كأس العالم كان له وهو المهاجم الأساسي، ودوري الأبطال ناله مع تشيلسي، وكان أحد أهم ركائز الفوز بالدوري الإيطالي الغائب عن ميلان لسنوات طويلة.

ماذا قدم جيرو ضد إنجلترا؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 4

فرص محققة مهدرة: 1

لمس الكرة: 23

تمريرات صحيحة: 6 من 11

فوز بصراعات هوائية: 4 من 10