كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 23:44
كتب : FilGoal
حصد الفرنسي أولييفيه جيرو جائزة رجل مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022.
أوليفييه جيرو
النادي : ميلان
وسجل جيرو هدفا قاد به الديوك الفرنسية لنصف نهائي كأس العالم ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب في الفوز بنتيجة 2-1.
ويستعد منتخب فرنسا من الآن للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم. (تعرف على المواعيد والتفاصيل)
تعرف على معلومات عن لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.
نبذة عن جيرو:
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