تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف في دور الثمانية، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر فرنسا إنجلترا

وأهدر هاري كين قائد ونجم منتخب إنجلترا ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة كادت تمنح بلاده التعادل وفرصة أخرى لمحاولة التأهل لنصف النهائي.

ثنائية فوز فرنسا سجلها كل من أوريليان تشواميني وأوليفيه جيرو، بينما سجل هاري كين هدف إنجلترا الوحيد.

وبذلك يضرب منتخب فرنسا موعدا مع المغرب الذي تغلب على البرتغال.

بينما يعود منتخب إنجلترا إلى بلاده، ومرة أخرى سيستمر جمهور في غناء الأغنية الشهيرة its coming home أو "ستعود إلى المنزل" نسبة إلى كأس العالم الغائبة عنهم منذ مونديال 1966.

وصف المباراة

رباعي هجومي بقيادة مبابي في تشكيل فرنسا أمام إنجلترا🇫🇷🌟#في_المونديال pic.twitter.com/FTReNXOqtB — FilGoal (@FilGoal) December 10, 2022

بدأت المباراة بهجوم متبادل بين المنتخبين وأرسل عثمان ديمبيلي عرضية قابلها جيرو برأسية لكن الحارس جوردان بيكفورد أمسك بها.

واستمرت محاولات فرنسا الخطيرة وانطلق مبابي من الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة مرت من الجميع.

ونجح منتخب فرنسا في تسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 16 بتسديدة صاروخية من تشواميني من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس بيكفورد ولم يستطع التصدي لها.

وعقب الهدف انطلق منتخب إنجلترا للهجوم في محاولة لتسجيل التعادل.

وتوغل هاري كين داخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة هوجو لوريس قبل أن يسدد ويتصدى له حارس فرنسا.

ومرة أخرى تسبب هاري كين في خطورة لإنجلترا بعدما قطع الكرة من الدفاع وانطلق نحو منطقة الجزاء لكنه تعرض للعرقلة من أوباميكانو على خط منطقة الجزاء.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة ومعرفة هل هناك خطأ وركلة جزاء لكن الحكم أشار إلى الاستكمال بشكل طبيعي.

وسدد هاري كين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها لوريس إلى ركنية في فرصة خطيرة أخرى لإنجلترا.

وحصل أنطوان جريزمان على بطاقة صفراء بعد عرقلة كايل ووكر في وسط الملعب.

لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني هاجم منتخب إنجلترا بقوة وسدد جود بيلينجهام كرة صاروخية من أمام منطقة الجزاء أبعدها لوريس إلى ركلة ركنية.

ونفذت الركنية داخل منطقة جزاء فرنسا وقابلها هاري ماجواير بضربة رأسية مرت من الحارس لوريس قبل أن يبعدها الدفاع.

واستمرت محاولات إنجلترا واخترق ساكا من ناحية اليمين وأرسل عرضية خطيرة أبعدها الدفاع، وتابعها كايل ووكر بتسديدة قوية ارتدت مجددا من أقدام الدفاع.

وأخيرا أسفرت محاولات إنجلترا عن ركلة جزاء بعد عرقلة ساكا من قبل تشواميني في الدقيقة 52.

وتقدم هاري كين ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل إنجلترا في الدقيقة 54.

ورد منتخب فرنسا سريعا وسدد رابيو كرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس بيكفورد أبعدها ببراعة.

وانطلق مبابي من ناحية اليسار ومر من الدفاع وأرسل عرضية أرضية لم يستطع عثمان ديمبيلي استلامها ليهدر فرصة خطيرة على فرنسا.

ونفذ هيندرسون ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء قابلها هاري ماجواير بضربة رأسية قوية مرت جوار القائم في فرصة خطيرة لإنجلترا.

وتألق في الناحية الأخرى بيكفورد وأنقذ فرصة خطيرة بعد رأسية لـ جيرو من أمام المرمى ليمنع الهدف الثاني لفرنسا.

لدغة جيرو

ولكن هذه المرة لم يستطع بيكفورد التصدي أمام جيرو الذي سجل الهدف الثاني بضربة رأسية قوية في الدقيقة 78 بعد عرضية من جريزمان.

وعقب الهدف دفع جاريث ساوثجيت بالثنائي رحيم ستيرلينج وماسون ماونت، بدلا من هيندرسون وبوكايو ساكا.

إثارة الدقائق الأخيرة

وحصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد تدخل قوي من ثيو هيرنانديز على ماونت.

وتوقف اللعب وعاد الحكم لمراجعة الفيديو، ليحتسب ركلة الجزاء.

وتقدم هاري كين كالعادة لتسديد الكرة لكنه نفذها بغرابة أعلى العارضة ليهدر فرصة التعادل على الإنجليز.

وعقب ذلك تبديل جديد لمنتخب إنجلترا بنزول ماركوس راشفورد بدلا من فيل فودين.

ثم شارك جاك جريليش بدلا من جون ستونز في محاولة للهجوم بقوة من أجل إحراز التعادل لمنتخب إنجلترا.

وحصل منتخب إنجلترا على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع سددها راشفورد أعلى العارضة.

لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بهدف دون رد.