إلى المنزل

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 23:08

كتب : عمرو عبد المنعم

مباراة إنجلترا وفرنسا

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف في دور الثمانية، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

فرنسا
إنجلترا

وأهدر هاري كين قائد ونجم منتخب إنجلترا ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة كادت تمنح بلاده التعادل وفرصة أخرى لمحاولة التأهل لنصف النهائي.

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - فيرنان هو أصل الحكاية.. تعرف أكثر على أوريليان تشواميني الهداف التاريخي.. كين يسجل أمام فرنسا ويعادل روني كسر رقم تورام.. لوريس أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا

ثنائية فوز فرنسا سجلها كل من أوريليان تشواميني وأوليفيه جيرو، بينما سجل هاري كين هدف إنجلترا الوحيد.

وبذلك يضرب منتخب فرنسا موعدا مع المغرب الذي تغلب على البرتغال.

بينما يعود منتخب إنجلترا إلى بلاده، ومرة أخرى سيستمر جمهور في غناء الأغنية الشهيرة its coming home أو "ستعود إلى المنزل" نسبة إلى كأس العالم الغائبة عنهم منذ مونديال 1966.

Image

وصف المباراة

بدأت المباراة بهجوم متبادل بين المنتخبين وأرسل عثمان ديمبيلي عرضية قابلها جيرو برأسية لكن الحارس جوردان بيكفورد أمسك بها.

واستمرت محاولات فرنسا الخطيرة وانطلق مبابي من الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة مرت من الجميع.

ونجح منتخب فرنسا في تسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 16 بتسديدة صاروخية من تشواميني من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس بيكفورد ولم يستطع التصدي لها.

وعقب الهدف انطلق منتخب إنجلترا للهجوم في محاولة لتسجيل التعادل.

وتوغل هاري كين داخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة هوجو لوريس قبل أن يسدد ويتصدى له حارس فرنسا.

ومرة أخرى تسبب هاري كين في خطورة لإنجلترا بعدما قطع الكرة من الدفاع وانطلق نحو منطقة الجزاء لكنه تعرض للعرقلة من أوباميكانو على خط منطقة الجزاء.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة ومعرفة هل هناك خطأ وركلة جزاء لكن الحكم أشار إلى الاستكمال بشكل طبيعي.

وسدد هاري كين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها لوريس إلى ركنية في فرصة خطيرة أخرى لإنجلترا.

وحصل أنطوان جريزمان على بطاقة صفراء بعد عرقلة كايل ووكر في وسط الملعب.

لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني هاجم منتخب إنجلترا بقوة وسدد جود بيلينجهام كرة صاروخية من أمام منطقة الجزاء أبعدها لوريس إلى ركلة ركنية.

ونفذت الركنية داخل منطقة جزاء فرنسا وقابلها هاري ماجواير بضربة رأسية مرت من الحارس لوريس قبل أن يبعدها الدفاع.

واستمرت محاولات إنجلترا واخترق ساكا من ناحية اليمين وأرسل عرضية خطيرة أبعدها الدفاع، وتابعها كايل ووكر بتسديدة قوية ارتدت مجددا من أقدام الدفاع.

وأخيرا أسفرت محاولات إنجلترا عن ركلة جزاء بعد عرقلة ساكا من قبل تشواميني في الدقيقة 52.

وتقدم هاري كين ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل إنجلترا في الدقيقة 54.

ورد منتخب فرنسا سريعا وسدد رابيو كرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس بيكفورد أبعدها ببراعة.

وانطلق مبابي من ناحية اليسار ومر من الدفاع وأرسل عرضية أرضية لم يستطع عثمان ديمبيلي استلامها ليهدر فرصة خطيرة على فرنسا.

ونفذ هيندرسون ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء قابلها هاري ماجواير بضربة رأسية قوية مرت جوار القائم في فرصة خطيرة لإنجلترا.

وتألق في الناحية الأخرى بيكفورد وأنقذ فرصة خطيرة بعد رأسية لـ جيرو من أمام المرمى ليمنع الهدف الثاني لفرنسا.

لدغة جيرو

ولكن هذه المرة لم يستطع بيكفورد التصدي أمام جيرو الذي سجل الهدف الثاني بضربة رأسية قوية في الدقيقة 78 بعد عرضية من جريزمان.

وعقب الهدف دفع جاريث ساوثجيت بالثنائي رحيم ستيرلينج وماسون ماونت، بدلا من هيندرسون وبوكايو ساكا.

إثارة الدقائق الأخيرة

وحصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد تدخل قوي من ثيو هيرنانديز على ماونت.

وتوقف اللعب وعاد الحكم لمراجعة الفيديو، ليحتسب ركلة الجزاء.

وتقدم هاري كين كالعادة لتسديد الكرة لكنه نفذها بغرابة أعلى العارضة ليهدر فرصة التعادل على الإنجليز.

وعقب ذلك تبديل جديد لمنتخب إنجلترا بنزول ماركوس راشفورد بدلا من فيل فودين.

ثم شارك جاك جريليش بدلا من جون ستونز في محاولة للهجوم بقوة من أجل إحراز التعادل لمنتخب إنجلترا.

وحصل منتخب إنجلترا على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع سددها راشفورد أعلى العارضة.

لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بهدف دون رد.

إنجلترا فرنسا هاري كين كأس العالم
نرشح لكم
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا جيرو: فخور جدا بهذا الفريق
أخر الأخبار
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم 10 ساعة | قطر 2022
تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب 10 ساعة | قطر 2022
كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا 10 ساعة | قطر 2022
مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 10 ساعة | قطر 2022
ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة 10 ساعة | قطر 2022
هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها 11 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا 11 ساعة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن فوز أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ