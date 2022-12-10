الأول منذ كأس العالم 1990.. كين يهدر ركلة جزاء أمام فرنسا

أهدر هاري كين قائد منتخب إنجلترا ركلة جزاء أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022، ليصبح أول من يسجل ركلة ويهدر أخرى في نفس المباراة من المونديال.

ونجح هداف إنجلترا في تحويل ضربة جزاء تحصل عليها بوكايو ساكا بنجاح في الدقيقة 53 لتتعادل إنجلترا أمام فرنسا.

ثم أهدر في الدقيقة 84 أعلى من عارضة هوجو لوريس.

وأصبح كين أول لاعب يسدد 5 ركلات جزاء في تاريخ كأس العالم، سجل 4 وأهدر 1.

وأصبح هاري كين أول لاعب يسجل ركلة جزاء ويهدر في نفس المباراة منذ كأس العالم 1990 منذ التشيكي مايكل بيليك أمام أمريكا.

وأول لاعب يهدر أمام فرنسا في كأس العالم منذ زيكو في 1986.

وسجل كين هدفا هو الـ53 لهاري كين مع منتخب إنجلترا ليعادل رقم واين روني الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة.

ووقع هاري كين على هدفه الثاني في البطولة بعد تسجيله أمام السنغال والـ12 في البطولات الكبرى بين اليورو وكأس العالم.

الهدف هو الثامن لهاري كين في كأس العالم خلال مشاركته الثانية في البطولة.

ويلعب الفائز من المباراة مع المغرب في نصف النهائي.

يذكر أن كين سجل 53 هدفا وصنع 17 آخرين في 80 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.