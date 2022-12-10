"انتهى الحلم".. كيف تفاعلت الصحف البرتغالية مع توديع كأس العالم أمام المغرب
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:50
كتب : FilGoal
تفاعلت وسائل الإعلام البرتغالية بالتوديع على يد منتخب المغرب من ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الخسارة 1-0.
وواصل منتخب المغرب حلمه بالتأهل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي. (طالع التفاصيل)
فماذا قالت الصحف البرتغالية بعد الخسارة على المغرب؟
موقع أوجو
نقطة النهاية: البرتغال تودع كأس العالم 2022
صحيفة ريكورد
البرتغال تخسر من المغرب وتقول وداعا لكأس العالم 2022
صحيفة أبولا
المغرب 1-0 البرتغال.. انتهى الحلم
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