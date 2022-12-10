"انتهى الحلم".. كيف تفاعلت الصحف البرتغالية مع توديع كأس العالم أمام المغرب

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - البرتغال

تفاعلت وسائل الإعلام البرتغالية بالتوديع على يد منتخب المغرب من ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الخسارة 1-0.

وواصل منتخب المغرب حلمه بالتأهل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي. (طالع التفاصيل)

فماذا قالت الصحف البرتغالية بعد الخسارة على المغرب؟

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موقع أوجو

نقطة النهاية: البرتغال تودع كأس العالم 2022

صحيفة ريكورد

البرتغال تخسر من المغرب وتقول وداعا لكأس العالم 2022

صحيفة أبولا

المغرب 1-0 البرتغال.. انتهى الحلم

المغرب البرتغال الصحف البرتغالية كأس العالم 2022
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