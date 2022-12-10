أوناحي: نشكر الشعب العربي والإفريقي على مساندة المغرب

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

وجه عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب الشكر إلى الشعوب العربية بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وحقق المغرب إنجازا كبيرا كأول منتخب إفريقي وعربي يصل لنصف نهائي المونديال في التاريخ.

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وقال أوناحي عقب المباراة: "نشكر الشعب العربي والإفريقي على مساندة منتخب المغرب".

وأضاف "لعبنا بقوة وحققنا الانتصار والتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم".

وأكمل "نفكر في كل مباراة على حدة، اليوم سنحتفل وغدا سنبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة".

وأتم تصريحاته "إن شاء الله يتأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس العالم".

عز الدين أوناحي منتخب المغرب كأس العالم
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