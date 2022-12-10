سانتوس: الخروج من كأس العالم مؤلم.. كنا قادرين على الوصول للنهائي

عبر فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن شعوره بالحزن لخروج فريقه من كأس العالم أمام المغرب.

وخسر منتخب البرتغال أمام المغرب بهدف في دور الثمانية من كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وقال سانتوس عقب المباراة: "في الشوط الأول الأمور كانت صعبة واستغرقنا وقتا طويلا للدخول في المباراة".

وأضاف "أراد اللاعبون ذلك لكنهم لم يستطيعوا وكان لديهم الكثير من الإرادة، كانوا واثقين جدا ولكن الحقيقة هي أننا لم نتمكن من التسجيل".

وواصل "على الرغم من عدم التسجيل كان لنا الكثير من الفرص الحقيقية، اللاعبون لعبوا بجد وهذا لا يقلل من قيمة الخروج ضد المغرب".

وشدد "هذا مؤلم، الخروج من كأس العالم مؤلم دائما".

وأشار "هذا الجيل سيستمر في الحصول على الفرص لتقديم أشياء جيدة وليس لدي شك في ذلك، أظهرنا هذا حقا ولكننا الآن نشعر بخيبة أمل".

وأردف "كان المنتخب سعيدا وواثقا ومتحفزا وكان قويا جدا وكنا مقتنعين أننا يمكن أن نصل إلى النهاية في كأس العالم وننتصر".

وأتم تصريحاته "غدا سأذهب إلى لشبونة للتحدث مع رئيس الاتحاد البرتغالي لمعرفة ما هو الأفضل للمنتخب".