"غرق بحارة البرتغال".. كيف تفاعلت الصحف المغربية مع التأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم

للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم

ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة

هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها