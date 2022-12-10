"غرق بحارة البرتغال".. كيف تفاعلت الصحف المغربية مع التأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كاس العالم

تفاعلت وسائل الإعلام المغربية بتأهل المغرب التاريخي لـ نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على البرتغال.

وواصل منتخب المغرب حلمه بالتأهل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي. (طالع التفاصيل)

فماذا قالت الصحف المغربية بعد الفوز على البرتغال؟

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