"غرق بحارة البرتغال".. كيف تفاعلت الصحف المغربية مع التأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:36
كتب : FilGoal
تفاعلت وسائل الإعلام المغربية بتأهل المغرب التاريخي لـ نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على البرتغال.
وواصل منتخب المغرب حلمه بالتأهل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي. (طالع التفاصيل)
فماذا قالت الصحف المغربية بعد الفوز على البرتغال؟
موقع هيسبرس
في إنجاز تاريخي غير مسبوق .. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
موقع البطولة
المنتخب المغربي يقصي البرتغال من ربع نهائي المونديال ويواصل كتابة التاريخ ببلوغه المربع الذهبي لأول مرة
جريدة المنتخب
أسود الأطلس يغرقون "بحارة" البرتغال ويحلقون لنصف مونديال تاريخي
موقع Le 360 المغربي
النصيري يقود منتخب الأسود لكتابة تاريخ جديد بالصعود إلى نصف نهائي المونديال
موقع أنفو سبورت
المغرب تقصي البرتغالي وتبلغ نصف نهائي كأس العالم في إنجاز تاريخي
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