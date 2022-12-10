للمرة الثانية في كأس العالم.. ياسين بونو رجل مباراة المغرب والبرتغال

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كاس العالم

حصل ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب على جائزة رجل المباراة أمام البرتغال.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وحقق المغرب إنجازا كبيرا كأول منتخب إفريقي وعربي يصل لنصف نهائي المونديال في التاريخ.

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وتصدى بونو لـ3 فرص محققة خلال المباراة، وأبعد كرة أخرى بقبضة اليد.

كذلك نجح بونو في التصدي للكرة مرتين من داخل منطقة الجزاء، وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة مرتين من داخل منطقة الجزاء.

وكان بونو حصل أيضا على جائزة رجل المباراة خلال المواجهة الماضية ضد إسبانيا وتصدى خلالها لركلتي ترجيح.

ويلعب منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم ضد الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.

البرتغال ياسين بونو المغرب كأس العالم
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