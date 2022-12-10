حوار - تين هاج: أردت بقاء رونالدو حتى الآن.. لم يخبرني أبدا برغبته في الرحيل

أكد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه كان يرغب في بقاء كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق حتى الآن مشددا أن اللاعب البرتغالي لم يخبره أبدا برغبته في الرحيل عن صفوف النادي.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع رونالدو بناء على اتفاق الطرفين قبل عدة أسابيع بعد الحوار التليفزيوني الذي أدلى به رونالدو وهاجم فيه إدارة النادي وأكد خلاله أنه لا يحترم تين هاج لأن المدرب الهولندي لا يحترمه على حد وصفه.

وأجرى تين هاج حوارا مع العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية على هامش حفل عشاء أقيم أمس الجمعة وبالطبع كان الحديث الأبرز عن كواليس ما حدث مع رونالدو.

وتحدث تين هاج قائلا: "أعتقد أن الأمر كان واضحا بعد تلك المقابلة أنه عليه الرحيل، أعتقد أنه لم يكن هناك مجالا لمناقشة الأمر، كان الأمر واضحا بيني وبين ريتشارد أرنولد وجون مورتو مدراء النادي".

وأردف "نعم شاهدت بعض الأجزاء من المقابلة وتعين علي ذلك لأن هذا الأمر جزء من وظيفتي، ففي ذلك الوقت كنت في محاضرة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتفاقية المدربين حينما أذيع ذلك الحوار".

وشدد المدرب الهولندي "أعتقد أن النادي يصبح ناجحا حينما يكون المسؤولين عن اتخاذ القرارات متفقين سويا ويدعمون بعضهم البعض، هذه هي الطريقة الوحيدة لنصبح ناجحين ونواصل العمل".

وأكد تين هاج "أردت بقاء رونالدو منذ اللحظة الأولى لي وحتى الآن، هو أراد الرحيل هذا كان واضحا وحينما يحدث ذلك فيجب أن يرحل، هذا واضح".

وأكمل "خلال الموسم لم يكن هناك سوق انتقالات ولكن حتى تلك اللحظة لم يخبرني رونالدو أبدا أنه أراد الرحيل، أعتقد أنتم الصحفيين كنتم تعرفون أنه يرغب في الرحيل".

وكشف تين هاج كواليس حديثه مع رونالدو في الصيف الماضي وقبل بدء الموسم وقال: "في الصيف تحدثنا مرة واحدة سويا، أتى لي وقال سأخبرك خلال سبعة أيام إن أردت البقاء، وبعدها عاد لي وقال سأبقى".

وأردف "منذ ذلك الوقت وحتى حواره التليفزيوني لم أسمع منه أي شيء آخر".

وشدد تين هاج "الأمر الآن أصبح من الماضي ونحن ننظر للمستقبل ونمضي قدما، نرغب في بناء مستقبل جديد لمانشستر يونايتد وهو لم يرغب في أن يصبح جزءا منه، سوف نمضي قدما".

وتابع "بالطبع رونالدو حينما يكون لائقا فهو لاعب جيد ويستطيع مساعدتنا للعودة لتحقيق أهدافنا هذا واضح بالتأكيد، لكنه لم يكن كذلك".

وبسؤاله هل سيتحدث مع رونالدو إن التقى به في المستقبل أجاب "بالطبع، ليس حديثا خاصا أو إنني سأطلب منه شيئا أو إن كنت سأتحدث عن شيء معين، لقد فعلت كل شيء بصدق وصراحة وشفافية تامة وتحدثنا عن رؤيتي، لذلك ليس لدي مشكلة في التحدث معه".

وعن هل سيسامح رونالدو قال: "لا أرغب في الإجابة على هذا السؤال، أنا منفتح للحديث معه فلم لا؟ ربما أظهر عدم احترام لكنني لا أكترث لذلك، نحن نمضي قدما ولا أريد أن أبذل طاقتي على ذلك، إن ما حدث أصبح من الماضي نحن نسير للأمام".

وشدد "مرة أخرى ما حدث أصبح من الماضي ولن أبذل طاقتي عليه، لذا عندما ينتهي كأس العالم فمازال هناك مباريات علينا خوضها من النصف الأول من الموسم، ونرغب في النجاح وسنركز على ذلك".

وواصل "نحن نسير في عملية بناء ورونالدو كان جزءا منها والآن اختار طريقا آخر".

وعن هل كان يحاول إدارة وقت لعب رونالدو لاهتزاز مستواه أجاب "نعم، لكنني لا أريد بذل طاقتي على ذلك، كنت أفضل العمل معه بطريقة مختلفة، لكنه اختار طريقة أخرى".

وأكد "أردنا أن يكون جزءا من مشروعنا أن يساهم لمانشستر يونايتد لأنه لاعب عظيم صاحب تاريخ كبير، لكن الآن الأمر من الماضي ويجب أن ننظر للمستقبل، لا أريد مجددا بذل طاقتي على ما حدث".

ولم يتفق تين هاج أنه سيكون من الأسهل على يونايتد العمل بدون رونالدو وقال: "أحب العمل مع لاعبين من الطراز العالمي لأنني أعلم أنه يمكنهم إحداث الفارق لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا ولهذا السبب نريد مثل هؤلاء اللاعبين في غرفة الملابس، لكننا لم نتفق أبدا ثم حدث ما حدث".

وأكمل "لا بد لي من اتخاذ القرارات بشأن اللاعبين الذين لا يلعبون بشكل جيد واختيار أفضل فريق هذه مسؤوليتي لصالح النادي ولصالح الفريق، إنها القرارات التي يجب أن أتخذها، لا يهم من هو الشخص، يتعلق الأمر بكيفية أدائنا الآن".

وأتم تين هاج حواره المطول قائلا: "ما أشعر هو أنه خلال الصيف الماضي كان هناك قلة تواصل بين النادي واللاعبين والمشجعين، الآن أرى أن هناك تواصل، نرغب في استمرار ذلك لأننا نرغب في التوحد سويا".